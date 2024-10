Santos vende mais de 10 mil ingressos para jogo contra o Vila Nova pela Série B

No momento, o Santos ocupa a liderança da Série B, com 62 pontos. O Vila Nova está em sexto, com 52.

O jogo pode confirmar o acesso do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Peixe precisa vencer os goianos e torcer por um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo.