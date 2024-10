Rossi elogia atuação do Flamengo contra o Internacional e mira foco na final da Copa do Brasil

Fim de jogo. Flamengo e Internacional ficam no 1 a 1, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. #CRF

"A verdade é que fizemos um grande trabalho. Um grande esforço. O Inter vem bem no campeonato, com uma invencibilidade longa. Poderíamos ter vencido pelo que aconteceu, mas foi importante não ter pedido. Agora, é manter o ritmo, pois temos uma final no fim de semana. Fizemos um grande esforço, tanto que todos terminaram cansados. É parabenizar a equipe pelo que fez hoje", disse.

O Flamengo inicia a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG neste domingo, no Maracanã. Os rubro-negros tentam o título para ter um fim de ano mais tranquilo após a eliminação na Libertadores. Pela Série A, a equipe carioca chegou a 55 pontos e segue na quarta posição, mas nove pontos atrás do Botafogo.