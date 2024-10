Organizada do Palmeiras é proibida de frequentar estádios em São Paulo após emboscada

Com a publicação da portaria, os membros da Mancha Verde até podem continuar frequentando os jogos do Palmeiras, mas sem portar qualquer tipo de objeto ou peça de vestuário que faça referência à organizada.

O Palmeiras é rompido com as torcidas organizadas do clube. A presidente Leila Pereira, inclusive obteve medidas protetivas contra líderes da Mancha Verde após sofrer ameaças.

Entenda o caso

A madrugada do último domingo ficou marcada por uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Civil investiga o ocorrido, que deixou uma pessoa morta e outras 17 feridas.

Em nota enviada à imprensa no último domingo, a Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que, de acordo com as informações preliminares, os torcedores do Cruzeiro sofreram uma emboscada de organizados do Palmeiras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o confronto envolveu cerca de 150 pessoas.

Já na última segunda-feira, a Mancha Verde se pronunciou pela primeira vez após a briga entre as torcidas do Verdão e do Cruzeiro. Em nota, a organizada lamentou o ocorrido e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com o incidente.