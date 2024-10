Milito destaca postura do Atlético-MG em empate contra o River: "Valentia da minha equipe"

"Estou muito contente novamente com o jogo de todos os jogadores, com a personalidade que mostraram, com o nível que mostraram, e por poder chegar à final, tão sonhada por todos nós. Agora, estamos com a emoção à flor da pele por ter conseguido. Jogar todos os jogos da temporada não é fácil, e temos conseguido como grupo, jogar todos os jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores. Sabíamos que o caminho seria muito duro, mas tínhamos que tentar, porque temos jogadores e equipe para poder alcançar isso. Trabalhamos para isso e, por sorte, hoje conseguimos nosso sonho. Queremos ir pela Glória Eterna", complementou.

O técnico ainda detalhou a estratégia adotada para conter as tentativas de ataque do River Plate. Ele novamente ressaltou a valentia e a personalidade dos jogadores, que seguiram o plano estratégico à risca e chegaram à final.

"O River é uma equipe que ataca muito bem por dentro e também por fora. Queríamos controlar o jogo principalmente por dentro, porque tem muita qualidade e jogam de primeira, tocam e passam. Precisávamos neutralizar esse jogo interno. E também neutralizar o jogo por fora. Hoje, tiveram muitos escanteios, mais do que desejávamos, mas porque estavámos fechados para tentar controlar esse jogo interno. Mas estávamos preparados para esses cruzamentos, posicionados de uma maneira para afastar a bola", explicou.

"No primeiro tempo, a linha defensiva com Battaglia, Lyanco, Arana e Junior, mas Alan Franco também foi muito bem. Depois, ficou a sensação de que poderíamos ter jogado melhor, criado mais, ter tido um pouco mais de calma, mas não era fácil vir aqui, jogar com tanta gente. Destaco a valentia, a personalidade que tivemos para nos defender e o esforço de toda a minha equipe para poder jogar a final", finalizou o treinador.

Agora, o Atlético-MG de Milito espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

A grande final da Copa Libertadores 2024 será realizada no dia 30 de novembro, no mesmo Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina.