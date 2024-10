Mastriani passará por artroscopia no joelho e não joga mais pelo Athletico-PR em 2024

O Athletico informa que o atacante Mastriani passará por uma artroscopia no joelho esquerdo e não atuará mais na temporada 2024.

O jogador apresentava dores na região há algum tempo e passava por tratamento no Departamento Médico. Mesmo com dores, pelo seu alto nível de... pic.twitter.com/Cpyz5E92DV

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 30, 2024





Mastriani foi contratado pelo Athletico-PR no início desta temporada, em janeiro. O uruguaio é o artilheiro isolado do Furacão em 2024, com 16 gols marcados. No entanto, ele não balançou as redes nas últimas 12 partidas que disputou.

O Athletico-PR busca se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Furacão ocupa a 16ª colocação, com 34 pontos e um jogo a menos em relação aos rivais diretos na briga contra o Z4.