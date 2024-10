Marcos Antônio, Liziero ou Bobadilla? Quem deve ser o volante titular contra o Bahia? Vote!

O São Paulo faz um confronto direto com o Bahia na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía precisará definir quem será seu volante titular, e a briga no setor tem sido acirrada.

Damián Bobadilla vinha sendo o titular da posição, mas não enfrentou o Criciúma por causa de fores no músculo adutor direito. Na reapresentação do São Paulo, nesta terça-feira, o paraguaio se limitou a trabalhos individuais, entretanto, terá uma semana para tentar se recuperar fisicamente e ficar à disposição.

Marcos Antônio, por sua vez, foi o escolhido para atuar como volante titular do São Paulo na ausência de Bobadilla, primeiro pelo fato de o jogador estar servindo a seleção paraguaia nas Eliminatórias e depois por causa dessas dores musculares. Contra o Vasco, ele foi um dos destaques na vitória por 3 a 0 em Campinas.