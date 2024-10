Luan Peres e Miguelito treinam, mas ainda são dúvidas no Santos para enfrentar o Vila Nova

Jair, por sua vez, ficou apenas na parte interna do CT Rei Pelé. O zagueiro trata uma inflamação do músculo do quadril direito.

Carille ainda tem mais duas sessões de treinos para definir a equipe titular. O duelo com o Vila Nova está marcado para sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B.

O Santos lidera, com 62 pontos, e pode confirmar o acesso para a elite caso ganhe dos goianos e o Ceará, que recebe o Avaí, tropece.