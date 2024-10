Karina projeta confronto do Fluminense contra o Vasco

BASTIDORES NO AR! Última partida do Carioca antes das semis e VITÓRIA TRICOLOR! Confira tudo que rolou, na #FluTV >> https://t.co/T5z24M3jXE pic.twitter.com/3ASll7x7zQ

? Fluminense Futebol Feminino (@FluminenseFCFem) October 28, 2024

No início deste ano, as equipes se enfrentaram duas vezes: o primeiro encontro terminou empatado em 0 a 0, e, no segundo, o Fluminense conquistou a vitória com um placar de 2 a 0. Agora, com novos reforços de ambos os lados, os times voltam a se enfrentar, ambos motivados para garantir uma vaga na final.

"Vai ser um jogo de muita entrega, concentração e eficiência. Assim como nos jogos anteriores, nossa união e empenho serão essenciais para que as coisas aconteçam conforme nos preparamos", completa Karina.

A primeira partida terá mando do Vasco e ocorrerá no Estádio Nivaldo Prieto, às 15h (de Brasília).