Justiça de SP pede prisão de seis membros de organizada do Palmeiras por emboscada a cruzeirenses

Após pedidos da Polícia Civil e do Ministério Público, a Justiça de São Paulo determinou, nesta quarta-feira, a prisão temporária de seis integrantes da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, incluindo o presidente e vice, suspeitos de participarem da emboscada ao ônibus de torcedores do Cruzeiro, no último domingo.

A Polícia investiga a participação desses torcedores na briga entre as torcidas de Palmeiras e Cruzeiro, que aconteceu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Mais de 100 torcedores teriam participado da emboscada que acabou culminando na morte de um torcedor cruzeirense. Outros também ficaram feridos.

De acordo com o g1, os integrantes que tiveram os pedidos de prisão expedidos foram Jorge Luiz Sampaio Santos, presidente da Mancha Verde, Felipe Mattos dos Santos (o "Fezinho"), vice-presidente da organizada, além de Leandro Gomes dos Santos (o "Leandrinho"), Henrique Moreira Lelis, Aurélio Andrade de Lima e Neilo Ferreira e Silva, conhecido como "Lagartixa".