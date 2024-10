Já deu certo? Memphis assume protagonismo e garante pontos valiosos ao Corinthians em luta contra o Z4

O atacante Memphis Depay não demorou a assumir o tão esperado protagonismo com a camisa do Corinthians. Com pouco menos de dois meses pelo clube, o jogador já começou a ser decisivo e até garantiu pontos valiosos à equipe na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Memphis, até o momento, possui sete jogos disputados pelo time do Parque São Jorge. Neste período, já fez dois gols e distribuiu três assistências, totalizando cinco participações em tentos.

Somente no Brasileirão, o holandês já foi crucial para o Corinthians pelo menos duas vezes. Na última segunda-feira, o atacante marcou o gol da vitória do Timão sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no Mato Grosso. Resultado este, inclusive, que tirou a equipe do Z4.