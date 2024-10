Inter de Milão aproveita vantagem numérica e vence o Empoli pelo Italiano

Nesta quarta-feira, a Inter de Milão visitou o Empoli no Stadio Carlo Castellani pela 10ª rodada do Campeonato Italiano e, com um jogador a mais durante grande parte do jogo, venceu por 3 a 0. Davide Frattesi (duas vezes) e Lautaro Martínez marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o time mandante segue com 11 pontos, aparecendo em 11º lugar na tabela do Campeonato Italiano. Já os visitantes seguem na segunda colocação, agora com 21 pontos conquistados.

O Empoli volta a campo na próxima segunda-feira, às 14h30 (de Brasília), quando receberá o Como pelo Campeonato Italiano. A Inter de Milão, por sua vez, recebe o Venezia no domingo, às 16h45, também pela liga nacional.