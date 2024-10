Guilherme coloca artilharia da Série B em segundo plano por acesso do Santos

Antes do gol contra a Chapecoense, Guilherme viveu um período de 11 jogos sem balançar as redes. Contabilizando a temporada como um todo, o atacante soma 12 gols e dez assistências, em 43 jogos, e está na disputa para ser o principal membro do Peixe neste ano de reconstrução.

Em seu próximo compromisso, o Santos enfrenta o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B, às 16h30 (de Brasília) desse sábado, na Vila Viva Sorte. Com 62 pontos, o Peixe se encontra na liderança e com o acesso encaminhado.