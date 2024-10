Fluminense vende mais de 25 mil ingressos para jogo com o Grêmio no Maracanã

Garanta seu ingresso em https://t.co/1evH5IuIhW e não fique de fora dessa decisão! pic.twitter.com/nbJ3AD1wXE

A comercialização dos ingressos teve início na última quarta-feira (23) e foi liberada para o público geral no sábado. A compra pelas bilheterias pôde ser realizada a partir desta quarta.

Para a partida contra o Grêmio, o Fluminense conta com o apoio de seu torcedor para se afastar de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube carioca ocupa a 13ª colocação da tabela, com 36 pontos, dois a mais que o RB Bragantino, primeiro time dentro do Z4.

Os desfalques certos do Fluminense para a partida contra os gaúchos são os atacantes Lelê e Kevin Serna, que estão entrgues ao departamento médico. Por outro lado, Mano Menezes deve contar com os retornos de Thiago Silva, Nonato e Facundo Bernal.

Veja os valores das entradas