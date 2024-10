Com vaga do Atlético-MG, Libertadores pode ter quarta final entre brasileiros desde 2019

A final da Libertadores, desse modo, pode ser disputada entre brasileiros pela quarta vez desde 2019. Naquele ano, o Flamengo bateu o River por 2 a 1 para conquistar o bicampeonato. Desde então, as finais brasileiras tomaram conta do torneio. Em 2020, Palmeiras e Santos fizeram a grande decisão, em que o Verdão saiu vitorioso por 1 a 0 graças a um gol de Breno Lopes no apagar das luzes.

Já em 2021, o Palmeiras conquistou o tricampeonato da Libertadores ao vencer o Flamengo na final, por 2 a 1, com gols de Veiga e Deyverson, hoje no Galo. Em 2022, foi a vez do Rubro-Negro carioca ganhar o tri e, para isso, venceu o Athletico-PR por 1 a 0, com um tento de Gabigol.

Foi apenas em 2023 que a sequência de finais brasileiras foi quebrada. O Boca Juniors, da Argentina, eliminou o Palmeiras e fez a grande decisão contra o Fluminense. Na ocasião, o Tricolor carioca ergueu a taça inédita ao ganhar por 2 a 1. Cano e John Kennedy anotaram os gols do time brasileiro.

Agora, Atlético-MG e Botafogo podem fazer a quarta final brasileira de Libertadores desde 2019. Resta saber se o Glorioso de fato confirmará o favoritismo e ficará com a vaga, ou se o Penãrol-URU conseguirá uma virada histórica e frustrará os planos de uma decisão completamente brasileira.