Com Botafogo e Atlético-MG, Libertadores terá quarta final entre brasileiros desde 2019

A final da Copa Libertadores desta temporada está definida. Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na grande decisão da competição mais importante da América do Sul, no dia 30 de novembro, um sábado, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Desse modo, o torneio continental terá pela quarta vez um duelo entre brasileiros nessa fase.

O primeiro ocorreu na temporada de 2020, entre Palmeiras e Santos no Maracanã. Na ocasião, o Verdão conquistou sua segunda Copa Libertadores ao bater o Peixe por 1 a 0, com gol de Breno Lopes, no final do jogo disputado no Maracanã. O confronto, por conta da pandemia, aconteceu em janeiro de 2021.

Vale destacar que o clássico paulista marcou a primeira final entre brasilieiros desde que a Libertadores passou a ter sua final disputada em jogo único, em campo neutro.