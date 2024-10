Botafogo renova com joia de 18 anos até o final de 2027

Nesta quarta-feira, o Botafogo anunciou a renovação contratual com o jovem Bernardo Valim, meio-campista de apenas 18 anos de idade. O novo vínculo entre as partes é válido até o final de 2027.

"Para mim é mais um passo muito importante para a minha carreira, ganho confiança para me manter no meu objetivo de desempenhar bem e chegar à equipe principal, trabalhar firme para me manter lá e focando no meu desenvolvimento para sempre poder ajudar minha equipe. A Sensação é de muita felicidade e um firme compromisso com o Botafogo", disse o atleta.