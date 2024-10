Botafogo perde do Peñarol, mas vai à inédita final da Libertadores para pegar o Atlético-MG

O Botafogo está na primeira final de Libertadores da sua história. Os alvinegros perderam por 3 a 1 para o Peñarol-URU, nesta quarta-feira, em Montevidéu, mas ficaram com a vaga na decisão pela vantagem construída no duelo de ida. O agregado ficou em 6 a 3.

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo, com Baez. Na etapa final, novamente Baez marcou o segundo para os uruguaios. Nos minutos finais, Almada fez o gol do Botafogo e viu os donos da casa chegarem ao terceiro, com Batista.

O Botafogo vai enfrentar o Atlético-MG na final da Libertadores. A partida será no dia 30 de novembro, um sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.