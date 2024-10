Bahia tem quantos pontos no Brasileirão? Veja desempenho nas 10 últimas rodadas

Na parte ofensiva, segundo dados do SofaScore, o ataque conseguiu criar 21 grandes chances para balançar as redes adversárias, mas desperdiçou 18 delas. O time está marcando um gol a cada 15 arremates.

A queda de desempenho causou a eliminação do Bahia na Copa do Brasil, diante do Flamengo nas quartas de final, e ainda a queda na classificação do Brasileirão. O time perdeu o quinto lugar e agora está na sétima posição, com 46 pontos, cinco atrás do São Paulo, sexto colocado.