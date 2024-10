Artilheiro do Palmeiras no ano, Flaco López vive jejum e chega a mais de um mês sem balançar as redes

O atacante Flaco López tem 21 gols pelo Palmeiras na temporada de 2024, número que o faz ser o artilheiro do time no ano. Contudo, o argentino vive um jejum e já está há mais de um mês sem balançar as redes. Seu último tento foi anotado no dia 22 de setembro.

Na oportunidade, ele fez o único gol do Verdão que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Entre agosto e setembro, o atacante de 23 anos construiu sua maior sequência de participações em gols na temporada, marcando ou dando assistência em seis jogos consecutivos, com cinco tentos e duas assistências. Ele marcou contra São Paulo (duas vezes), Botafogo e Vasco, um em cada, e deu passes para gols contra Cuiabá e Athletico-PR.