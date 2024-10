Abel Ferreira e comissão chegavam no Palmeiras há exatos quatro anos

"Quatro anos. Sendo mais preciso, 1461 dias da comissão técnica mais vencedora da história da Sociedade Esportiva Palmeiras!", disse o Palmeiras em seu Instagram.

Desde então, Abel Ferreira deu início a uma nova era no Palmeiras. Para alguns, o período em que o português está no comando do clube paulista pode ser chamado de "terceira academia" do Verdão.

Palmeiras e Abel foi e ainda é um casamento perfeito. Com o treinador português, o Verdão conquistou dez títulos: duas Copas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

Com muitos títulos, Abel Ferreira entrou para a história como o primeiro e único treinador estrangeiro a vencer todas as competições do futebol brasileiro. Além disso, o comandante português está empatado com Oswaldo Brandão como o técnico com mais troféus na história do Palmeiras, com dez conquistas para cada.