Wolsfburg marca na prorrogação, e Borussia Dortmund é eliminado da Copa da Alemanha

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund deu adeus à Copa da Alemanha. O Wolfsburg contou com gol de Jonas Wind nos acréscimos e avançou às oitavas de final da competição, em jogo único no Estádio Jan Seidel.

O Wolfsburg, que avançou às oitavas, conhece o seu próximo adversário por meio de sorteio. Do outro lado, o Borussia Dortmund deixou a competição na segunda fase de forma precoce, nos 16-avos de final.

O Borussisia volta aos gramados neste sábado, às 14h30 (de Brasília), para enfrentar o RB Leipzig, no Signal Iduna Park, pela nona rodada do Campeonato Alemão. O Wolfsburg, por sua vez, no mesmo dia, às 11h30, o Augsburg, na Volkswagen Arena.