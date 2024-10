Veja o que precisa acontecer para o Santos confirmar o acesso na 35ª rodada da Série B

Ou seja, caso o Santos vença e o Ceará tropece, a diferença subiria para 11 pontos, restando apenas nove em disputa.

Mas não é apenas o time nordestino que pode estragar a festa antecipada dos santistas. O Operário-PR também precisa perder pontos, seja no embate com o Goiás, nesta terça-feira, pela 34ª rodada, ou diante do Sport, na segunda, pela 35ª.

O Fantasma está em nono, com 50. Se vencer todos os seus jogos até o final do campeonato, chegará aos 65 pontos. A equipe, porém, também teria que tirar uma diferença grande no saldo de gols.

Apesar de correrem por fora, os paranaenses podem impedir o acesso do Santos ainda na 35ª rodada.

Veja as contas do Santos para garantir o acesso na 35ª rodada: