Torcida do Racing-ARG esgota ingressos para duelo decisivo contra o Corinthians

O Corinthians não terá vida fácil para avançar à final da Sul-Americana. Isso porque o Racing-ARG divulgou nesta terça-feira que os ingressos para o jogo de volta da semifinal do torneio estão esgotados.

O clube argentino informou em suas redes sociais que todas as entradas dos setores populares e das cabines já foram vendidas. As equipes se enfrentam no estádio Presidente Perón, a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira.

No jogo de ida, na Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians não conseguiu superar os argentinos para sair em vantagem no confronto. A partida terminou empatada em 2 a 2, com Yuri Alberto marcando os dois gols do Timão.