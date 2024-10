Sinner anuncia a desistência do Masters 1000 de Paris

O Masters 1000 de Paris não contará com a presença do atual número um do ranking do tênis masculino. O italiano Jannik Sinner confirmou a desistência do torneio nesta terça-feira.

O motivo: uma virose intestinal. A organização do Masters 1000 de Paris divulgou um comunicado sobre a ausência de Sinner no evento.

"Em virtude de um vírus intestinal, contraído antes da sua chegada a Paris, Jannik Sinner, apesar da sua vontade em participar no torneio, foi declarado inapto", destacou o documento.