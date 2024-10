Santos publica vídeo em agradecimento e convoca torcida para jogos da reta final da Série B

E o Peixe pode garantir o acesso já na próxima rodada. Para isso, a equipe precisa vencer o Vila Nova neste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, e ainda contar com um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí, no domingo, às 18h30.

Além disso, o Santos ainda necessita que o Operário-PR também perca pontos, seja no embate com o Goiás, nesta terça-feira, pela 34ª rodada, ou diante do Sport, na segunda, pela 35ª.