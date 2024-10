Palmeiras conta com reforços e deve ter 'time ideal' à disposição para clássico com Corinthians

O Palmeiras tem boas notícias de olho no clássico com o Corinthians, seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro. O time não perdeu nenhum dos pendurados no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, no último sábado, e conta também com o retorno de suspensos para ter o 'time ideal' à disposição no Derby.

A lista de pendurados, que poderiam ficar de fora do duelo com o Timão, era longa. Ao todo, o Alviverde possuía sete jogadores, além do auxiliar de Abel, João Martins, com risco de virarem baixas no Derby. Eram eles: Weverton, Vitor Reis, Piquerez, Fabinho, Richard Ríos, Mauricio e Estêvão.

O único advertido do Verdão no jogo contra o Fortaleza foi Mayke, que agora entra na lista de pendurados visando os últimos jogos do Brasileirão.