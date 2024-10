Lanterna do Brasileiro, Atlético-GO demite treinador Umberto Louzer após 11 jogos

O Atlético-GO anunciou, nesta terça-feira, a demissão do treinador Umberto Louzer, depois de 11 jogos disputados. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o clube vai seguir sob o comando da comissão técnica permanente até o final da temporada.

"O Atlético Goianiense informa a saída do técnico Umberto Louzer. O clube seguirá até o fim do Campeonato Brasileiro sob o comando da comissão técnica permanente", escreveu o Atlético-GO nas redes sociais.

Contratado no começo de agosto, Umberto Louzer comandou o Atlético-GO em 11 jogos. Foram três vitórias, um empate e sete derrotas, com um aproveitamento de aproximadamente 30%. No último jogo, o Dragão foi derrotado pelo Grêmio, de virada, por 3 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio.