Fortaleza terá retorno de suspensos para duelo contra o Juventude; zagueiro passa a ser dúvida

O Fortaleza segue em preparação para o duelo contra o Juventude, no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. Após empatar contra o Palmeiras no Allianz Parque no último sábado, o Leão do Pici terá outro duelo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, válido pela 32ª rodada do torneio, o time cearense terá o reforço de quatro nomes que voltam de suspensão. Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho e Tinga estarão novamente à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já o volante Lucas Sasha segue no departamento médico e o zagueiro Cardona passa a ser dúvida. O argentino estava escalado como titular contra o Palmeiras, mas foi substituído antes do início da partida.