Everton Ribeiro lamenta desatenção em derrota e pede reflexão do grupo do Bahia

Na noite desta segunda-feira, o Bahia perdeu do Vasco, por 3 a 2, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O Tricolor de Aço até esboçou uma reação após estar perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas não foi o suficiente.

Um dos líderes do elenco, Everton Ribeiro lamentou a desatenção da equipe no revés e pediu para o grupo fazer uma reflexão.

"A gente tentou, mas entramos muito abaixo do que um jogo desse tamanho precisa. Sofremos três gols de uma maneira muito fácil e mostra a desatenção que a gente entrou, culpa totalmente nossa. Temos que pensar e rever o que a gente quer no campeonato, não é porque estamos jogando dentro de casa que podemos jogar um tempo fora", disse ao Sportv.