Estádios de Corinthians e Palmeiras serão palcos dos jogos de volta das semifinais do Paulistão feminino

A FPF definiu o Allianz Parque e a Neo Química Arena como palcos dos jogos de volta das semifinais do Paulistão feminino (Foto: Reprodução/FPF)

Durante o campeonato, as Palestrinas mandaram seus jogos no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. A equipe corintiana, geralmente, manda os jogos do time feminino na Fazendinha.

Após mais de um mês do fim da primeira fase do Campeonato Paulista, as equipes retornam a campo para a reta final do Estadual. As Palestrinas terminaram a primeira etapa do torneio na liderança, com 25 pontos, ficando na frente do Corinthians apenas pelo saldo de gols. O São Paulo ficou com 23 pontos, na terceira posição, seguido da Ferroviária, com 21.