Em possível último jogo de Rúben Amorim, Sporting bate o Nacional e avança de fase na Taça da Liga

Nesta terça-feira, o Sporting venceu o Nacional por 3 a 1, em partida válida pelas quartas de final da Taça da Liga, no Estádio José Alvalade. A vitória pode ter sido a última aparição do técnico Rúben Amorim no comando dos Leões, já que o Manchester United manifestou interesse na contratação do português. Os gols do Sporting foram marcados por Hjulmand e Gyökeres (2). Ruben Macedo descontou para os visitantes.

O resultado leva o Sporting à semifinal da Taça da Liga, que está sendo disputada em um novo formato a partir desta temporada, com apenas oito clubes. Os demais semifinalistas serão decididos ao longo da semana.

O Sporting volta a campo pelo Campeonato Português, na sexta-feira, às 17h15 (de Brasília), quando recebe o Estrela Amadora, 16º colocado. O clube de Lisboa venceu todas as suas nove partidas até agora e lidera a competição. Já o Nacional busca sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Ocupando a 17ª posição e com apenas cinco pontos em oito jogos, a equipe recebe o Santa Clara, quarto colocado, na próxima segunda-feira, às 17h15.