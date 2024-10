Em busca do bi, Atlético-MG empata com o River e volta à final da Libertadores após 11 anos

Antes da grande final, porém, o Atlético-MG tem outros compromissos e, neste domingo, joga outra decisão. O Galo visita o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, às 16h, no Maracanã.

O River Plate, por sua vez, também volta a campo neste fim de semana. Neste sábado, a equipe encara o Banfield, a partir das 18h, pela 20° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

O jogo

Quem deu a primeira finalização do jogo foi o Atlético-MG, apesar do River Plate ter começando em cima. Gustavo Scarpa recebeu na intermediária e decidiu arriscar do meio da rua, mas pegou mal na bola e mandou pela linha de fundo.

Foi o River Plate, porém, que chegou com mais perigo. Após cobrança de escanteio, Colidio subiu de cabeça na primeira trave e escorou para o meio da área. Solari foi mais rápido que a zaga do Galo e cabeceou, mas a bola foi por cima do gol defendido por Everson.

Na sequência, o River Plate continuou com a forte pressão, mas até os 35 minutos, a defesa do Atlético-MG levou a melhor nos embates. Com 32 minutos, por exemplo, o time argentino teve grande chance de finalizar com Colidio, mas o jogador foi desarmado no último segundo e a bola foi para escanteio.