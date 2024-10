Talles Magno revela como é dividir ataque com Memphis no Corinthians: 'Combina'

"Desde que subi ao profissional, aprendi muitas funções. Do meio para frente consigo jogar em todas, para o treinador é importante. Me sinto confortável como atacante, como beirada, em diferentes lugares. Me movimentando assim tenho mais condições de dar assistências e fazer gols. Esse aprendizado é muito importante", completou o jogador.

Diante do Cuiabá, o Corinthians conseguiu uma importante vitória pensando na luta contra a zona de rebaixamento. O Timão pulou para a 15ª posição da tabela, com 35 pontos, um a mais em relação ao Z4.

Com a camisa do Corinthians, Talles Magno possui três gols e duas assistências em 12 jogos (nove como titular). O atacante se recuperou neste mês de lesão na coxa e vem buscando seu espaço no concorrido ataque corintiano.

Talles certamente será opção para o Corinthians na próxima quinta-feira, contra o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda.