Defesa do São Paulo foi vazada em quase 65% das partidas no Brasileirão

Na noite do último sábado, o São Paulo buscou o empate em 1 a 1, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás no placar após falha de Arboleda, mas conseguiu o empate nos minutos finais graças a um golaço de Liziero.

O gol do Criciúma saiu aos 22 minutos do primeiro tempo. O goleiro Rafael não conseguiu espalmar para longe cruzamento de Bolasie e, na sequência, Arboleda "furou" ao tentar afastar o perigo. O atacante Felipe Vizeu aproveitou a bobeira do zagueiro equatoriano e foi às redes.

O São Paulo, que já foi muito elogiado por sua postura defensiva em 2024, viu a defesa se tornar um tanto instável e passou a sofrer mais gols. O Tricolor foi vazado em 20 das 31 rodadas do Brasileirão, o que representa um total de 64,5% dos jogos - ou seja, a equipe tomou gols em mais da metade das partidas.