Debaixo de chuva, Seleção Brasileira feminina vence Colômbia em segundo amistoso

O jogo

A primeira chance do Brasil foi criada com segundos de partida. Bia Menezes ficou com a bola após sobra e arriscou a finalização, mas a goleira Tapia fez a defesa tranquila. Um minuto depois, Gio Queiroz finalizou com perigo da entrada da área, porém a bola passou rente à trave esquerda e foi para fora.

Com três minutos no relógio, o Brasil criou nova oportunidade, porém desperdiçou. Laís Estevam fez grande lançamento para Adriana, que invadia a área pelo lado direito. A camisa 9 conseguiu dominar, mas na hora da finalização, pegou mal demais na bola e deu nas mãos da goleira Tapia.

Já aos 22 minutos, a Seleção feminina teve sua melhor chance do jogo. Após um bate e rebate na grande área da Colômbia, Restrepo ficou com a bola, mas Marília retomou com Tapia fora do gol. A atacante brasileira tocou para Kerolin no meio da área, mas a meia demorou muito para chutar e a goleira voltou rapidamente para o gol, fazendo a defesa com os pés.

E foi aos 27 minutos que a Seleção Brasileira abriu o marcador. Duda Sampaio cobrou falta para dentro da grande área e Isa Haas subiu mais alto que a zaga da Colômbia, cabeceando para inaugurar o placar no Estádio Kleber de Andrade.

Com 41 minutos no relógio, o Brasil chegou ao segundo gol, mas que acabou sendo anulado pela arbitragem em campo. Kerolin alçou bola para dentro da área e Bia Menezes subiu de cabeça, assim como a goleira Tapia, que tentou interceptar o cruzamento. A bola acabou no fundo das redes, mas foi marcada a falta da brasileira sobre a colombiana. Após análise do VAR, a decisão de falta marcada no campo foi mantida.