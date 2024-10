Conmebol envia ofício e exige presença de torcedores do Botafogo na partida contra o Peñarol

Com a goleada por 5 a 0 no primeiro jogo, na última quarta-feira, no Nilton Santos, o Botafogo pode até perder por quatro gols de diferença para garantir vaga em sua primeira final de Copa Libertadores. Por outro lado, o Peñarol precisa devolver os cinco tentos de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Confira o ofício da Conmebol na íntegra

"Senhor Ignacio Alonso, Presidente da Associação Uruguaia de Futebol

Estimado Presidente,

Dirigimo-nos a você em nome e representação da Conmebol em relação à comunicação recebida hoje por parte do Ministério do Interior, que nos informa que o jogo do dia 30 de outubro de 2024 entre Club Atlético Peñarol e Botafogo de Futebol e Regatas, correspondente às semifinais da Conmebol Libertadores, se disputará exclusivamente com a presença do público local, ou seja, do Club Atlético Peñarol.

Sobre isso, queremos recordar que esta notificação deveria ter sido emitida com pelo menos oito dias de antecipação à data do jogo. Aproximadamente 1.600 ingressos já foram vendidos para os torcedores do Botafogo, que, em sua maioria, já estão a caminho da cidade de Montevidéu.