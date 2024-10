Chance de rebaixamento do Corinthians no Brasileiro despenca após vitória sobre o Cuiabá

Nesta segunda-feira, chegou ao fim a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que venceu o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal, reduziu suas chances de rebaixamento para 25,2%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

De acordo com o estudo, o Timão é o sétimo time com maior risco de cair para a Segunda Divisão. À frente do Alvinegro Paulista, estão Athletico-PR (28,3%), Vitória (28,8%), Bragantino (39,2%), Juventude (44%), Cuiabá (97%) e Atlético-GO (99,96%).