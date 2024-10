Botafogo encerra preparação e embarca com festa para o Uruguai

Na manhã desta terça-feira, no CT Lonier, o Botafogo fez o último treinamento antes de enfrentar o Peñarol e embarcou rumo a Montevidéu, capital do Uruguai. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Glorioso enfrenta o time uruguaio em busca de uma vaga na final da Copa Libertadores, no Estádio Campeón del Siglo.

Com a vaga encaminhada, após vencer por 5 a 0 no Estádio Nilton Santos, o Botafogo contou com a presença de cerca de 80 torcedores no areporto do Galeão no momento do embarque. Porém, quem estava presente não teve contato direto com os jogadores do Glorioso, já que o ônibus entrou diretamente no terminal.

Para o confronto em Montevidéu, Artur Jorge, treinador do Botafogo, pode poupar alguns dos jogadores considerados titulares. Isso porque Barboza, John, Gregore, Igor Jesus e Luiz Henrique acumularam dois cartões amarelos e estão pendurados. Caso recebam outra advertência e o clube carioca confirme a vaga, não estarão disponíveis para a grande decisão, no Estádio Monumental de Núñez, no dia 30 de novembro.