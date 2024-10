Após atingir marca centenária pelo Palmeiras, Veiga mira temporada mais artilheira da carreira

O meio-campista Raphael Veiga vive uma temporada de muitos gols com a camisa do Palmeiras. Apesar de ter vivido altos e baixos, o jogador recuperou seu melhor nível nos últimos jogos e está próximo de uma marca histórica em sua carreira.

Na última partida, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque, o camisa 23 anotou mais um tento e, com isso, chegou a 100 bolas na rede pelo clube alviverde. Ele, agora, mira outro feito.

Veiga pode fazer desta temporada a mais artilheira de sua carreira. Até o momento, ele possui 18 gols em 51 jogos em 2024, igualando o número de tentos de 2023.