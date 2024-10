Vini Júnior se pronuncia após ficar em segundo na Bola de Ouro e dá recado: "Eles não estão preparados"

O atacante Vinícius Júnior se manifestou em suas redes sociais instantes depois da premiação da Bola de Ouro 2024.

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, segundo colocado atrás de Rodri, do Manchester City, escreveu em sua conta oficial no X (antigo Twitter): "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados".