Thiago Silva volta aos treinos e fica perto de reforçar o Fluminense contra o Grêmio

A derrota para o Vitória no último sábado, por 2 a 1, no Barradão, fez com que o Fluminense voltasse a ficar perto da zona de rebaixamento. Com 36 pontos, o Tricolor das Laranjeiras se encontra na 13ª colocação, com dois a mais do que o Red Bull Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em seu próximo compromisso, o time de Mano Menezes duela contra o Grêmio, às 21h (de Brasília) dessa sexta-feira.