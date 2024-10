Santos terá estreante no gol e mais duas mudanças contra o Ituano; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Ituano, nesta segunda-feira, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille promoveu algumas mudanças.

No gol, Diógenes fará a sua estreia no profissional. Ele assume a vaga de Gabriel Brazão, que está suspenso. Na zaga, João Basso ganha uma chance, já que Luan Peres (estiramento muscular na região intercostal esquerda) e Jair (inflamação do músculo do quadril direito) estão fora.

No meio de campo, Giuliano está de volta e forma dupla com Serginho, mantido entre os titulares. Willian Bigode volta a ser reserva.