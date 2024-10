Ramón explica mudanças no time após vitória do Corinthians contra o Cuiabá: "Grupo estava cansado"

Muitos torcedores do Corinthians se surpreenderam com a escalação para o jogo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz optou por preservar alguns atletas importantes, e alegou depois que a decisão passou pelo cansaço de parte do grupo. Mesmo com a equipe alterada, o Timão bateu o Dourado por 1 a 0, com gol de Memphis Depay.

"Estou de acordo que fomos menos intensos, Mudamos muito, muito no meio, na frente também, taticamente... Mas necessitávamos fazer isso, pois o grupo estava muito cansado. Falamos com o grupo, perguntamos para eles. Priorizamos quem está bem fisicamente, pensamos no nosso rendimento. O jogo foi complicado, muito calor, sigo suando até agora", comentou Ramón em entrevista coletiva.

Tanto o técnico como o auxiliar Emiliano Díaz reconheceram que o Corinthians não teve um grande desempenho na Arena Pantanal, mas reforçaram a importância da equipe conquistar os três pontos e deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro.