Pendurados passam ilesos, e Palmeiras não tem suspensos para clássico contra o Corinthians

O empate por 2 a 2 com o Fortaleza não foi bom para o Palmeiras, já que o time perdeu pontos importantes dentro de casa. Contudo, o Verdão saiu do Allianz Parque com a boa notícia de que não terá suspensos para o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Leão do Pici com sete jogadores pendurados, além do auxiliar técnico João Martins. São eles Weverton, Piquerez, Vitor Reis, Fabinho, Richard Ríos, Mauricio e Estêvão. No sábado, o único jogador que foi advertido foi o lateral-direito Mayke, que agora entra na lista dos pendurados.

Entre os jogadores que têm na conta dois cartões amarelos, apenas Piquerez não entrou em campo. O lateral uruguaio está em processo de transição física depois de se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo.