Palmeiras vê receita anual ultrapassar R$ 900 milhões, mas registra déficit em setembro; veja balanço

Os principais gastos do Alviverde, de acordo com dados apresentados no balancete, foram: as despesas com pessoais, além de encargos sociais, direitos de imagem e amortização com direitos de jogadores.

A dívida com a Crefisa, atual patrocinadora máster do clube, também caiu e está perto do fim. Em janeiro de 2023, o débito estava na casa dos R$ 69 milhões. Agora, em setembro de 2024, o valor é de R$ 4,9 milhões.

Apesar do exercício negativo, o balanço anual segue com um superávit muito acima do projeto pelo Palmeiras. Neste momento, o acumulado da temporada de 2024 é um lucro de R$ 125 milhões. O time esperava, neste período do ano, um superávit de R$ 21 milhões.

Veja quais foram as principais fontes de receita do Palmeiras em setembro: