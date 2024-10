Palmeiras ganha folga dupla antes de seguir preparação para clássico com o Corinthians; veja programação

Durante a semana, o Palmeiras tenta recuperar dois de seus lesionados para ir com a maior força para o clássico. O atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Piquerez (transição física) ainda não voltam. No entanto, a equipe avalia a possibilidade de contar com o zagueiro Murilo e com o atacante Lázaro, que tratam de lesão na coxa direita e dores no joelho esquerdo, respectivamente.

Atualmente, o Palmeiras é o vice-líder, com 61 pontos, três atrás do Botafogo. O Verdão chega para o clássico com uma invencibilidade de 11 jogos. Enquanto o Corinthians tem 32 pontos e ocupa o 18° lugar. O Timão, porém, ainda entra em campo nesta segunda-feira, para enfrentar o Cuiabá, pela 31ª rodada, e pode sair do Z4 antes do Derby.