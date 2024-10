Memphis se diz orgulhoso do Corinthians após vitória contra o Cuiabá: "Fizemos o que tinha que ser feito"

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians pulou para a 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação à zona de rebaixamento. Já o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 27 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro (segunda-feira), na Neo Química Arena.