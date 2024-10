Melhor ataque do Brasileirão, Palmeiras supera marca de 100 gols em 2024

O Palmeiras superou a marca de 100 gols na temporada de 2024. A marca foi atingida no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, no último sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Raphael Veiga e Estêvão, ambos de pênalti, fizeram os tentos palmeirenses. Com isso, o Verdão soma 101 bolas na rede neste ano.

Raphael Veiga foi quem abriu o placar para o Verdão no duelo. Com isso, chegou ao seu 100° tento com a camisa do Verdão. Enquanto Estêvão, que bateu a segunda penalidade, atingiu 11 gols no Brasileirão e assumiu a artilharia do campeonato ao lado de Pedro, do Flamengo.

Além disso, com os dois gols marcados, o Palmeiras alcançou também a marca de 300 gols no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. São 300 bolas na rede em 162 jogos, com uma média de 1,85 gol por partida.