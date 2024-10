Livre no mercado, António Oliveira acompanha jogo entre Corinthians e Cuiabá na Arena Pantanal

O técnico António Oliveira, que deixou o Corinthians no começo de julho, foi à Arena Pantanal para acompanhar o jogo contra o Cuiabá, na noite desta segunda-feira. O treinador português ainda não assumiu outra equipe desde que foi desligado do clube paulista.

Antes de assumir o Timão no início do ano, António estava justamente em sua segunda passagem pelo Cuiabá. O Corinthians contratou o comandante português depois da saída de Mano Menezes, que acumulou resultados ruins no início do Campeonato Paulista.

Questionado pela reportagem da transmissão no estádio para quem estaria torcendo, António preferiu não responder. O duelo é importante para as duas equipes pensando em luta contra a zona de rebaixamento no Brasileirão.