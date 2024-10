Igor Coronado recebe terceiro amarelo e vai desfalcar o Corinthians em clássico contra o Palmeiras

O meia Igor Coronado recebeu terceiro cartão amarelo na vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Cuiabá, nesta quinta-feira, e não vai estar à disposição para o clássico diante do Palmeiras.

Coronado recebeu advertência do árbitro Bruno Arleu de Araujo por falta no zagueiro Marllon em jogada no campo de ataque. O volante Raniele também foi punido com amarelo, mas não estava pendurado.

A extensa lista de jogadores "no risco" para o Derby foi tema de preocupação no Corinthians. Ao todo, 11 atletas disponíveis chegaram pendurados para o duelo na Arena Pantanal.